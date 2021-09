Kosovo-Italia: dal 21 settembre a Pristina la mostra "Raffaello ritrattista"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva al Museo nazionale del Kosovo la mostra "Raffaello ritrattista", realizzata col sostegno dell’ambasciata d’Italia a Pristina e dell’Istituto italiano di cultura di Tirana, oltre che del ministero della Cultura, della Gioventù e dello Sport del Kosovo. Curata dallo storico dell'arte Antonio Paolucci, la mostra presenta al pubblico le riproduzioni in dimensioni reali di 14 meravigliose opere del grande maestro italiano, di cui si si è commemorato nel 2020 il cinquecentesimo anniversario della morte. Tra i quadri spiccano il "Ritratto di Baldassarre Castiglione" (Louvre) e il "Ritratto di Dama con liocorno" (Galleria Borghese). Lo riferisce la Farnesina tramite il proprio portale istituzionale. Grazie all'uso di tecniche innovative, a partire dalle fotografie provenienti dagli archivi della televisione pubblica italiana "Rai", le riproduzioni dei dipinti conservano tutti i dettagli, le sfumature, ed i colori degli originali. Il sistema di retroilluminazione e una speciale struttura di supporto consente una visione ottimale delle opere da ogni angolazione. Inoltre, una struttura multimediale e interattiva consente al pubblico di scoprire la vita e le opere di Raffaello. La mostra, che ha già fatto tappa in Tunisia, Turchia e Finlandia, resterà aperta al Museo nazionale di Pristina tutti i giorni da martedì 21 settembre a domenica 10 ottobre 2021 (ore 10-18), esclusi i lunedì. L’esposizione proseguirà poi per la Macedonia del Nord.(Res)