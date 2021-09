Giappone-Corea del Nord: rapimenti di Stato, aspiranti premier perseguiranno summit (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kono resta il favorito nei sondaggi in vista dell'elezione per il rinnovo della presidenza del Partito liberaldemcoratico. Un sondaggio effettuato dal quotidiano "Nikkei" e da Tv Tokyo tra il 9 e l'11 settembre scorsi attribuisce a Kono il 27 per cento dei consensi; seguono l'ex segretario generale dell'Ldp Shigeru Ishiba, col 17 per cento dei consensi, l'ex capo politico del partito, Fumio Kishida (14 per cento) e l'ex ministra dell'Interno Sanae Takaichi (7 per cento). Ishiba non ha ancora confermato la propria candidatura, e sarebbe anzi propenso a rinunciarvi alla luce dei sondaggi. (segue) (Git)