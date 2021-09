Indonesia: record di esportazioni e attivo commerciale nel mese di agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indonesia ha conseguito un record di esportazioni nel mese di agosto: le spedizioni in uscita sono ammontate a 21,42 miliardi di dollari, trainate dal boom della domanda globale di materie prime. Giacarta ha conseguito così un attivo commerciale di 4,74 miliardi di dollari, secondo i dati ufficiali pubblicati dal governo di quel Paese. Le esportazioni hanno contribuito a trainare il Paese oltre la recessione economica in cui era scivolata nel secondo trimestre 2021, anche se diversi economisti avvertono che la pandemia di Covid-19 rischia ancora di rallentare la ripresa e arrecare disturbo alle catene di fornitura. Lo scorso anno le esportazioni dell'Indonesia sono aumentate del 64,1 per cento su base annua, Le spedizioni di olio di palma, carbone e gas naturale, in particolare, sono più che raddoppiate, e hanno registrato un incremento quasi analogo anche le esportazioni di rame, stagno e acciaio. Il precedente record mensile delle esportazioni indonesiane risaliva ad agosto 2011, nel pieno del precedente boom globale delle materie prime: in quell'occasione Giacarta aveva esportato merci per un valore complessivo di 18,65 miliardi di dollari. (Fim)