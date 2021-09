Iran: nucleare, nessun incontro ministeriale a margine dell'Assemblea generale Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri di Regno Unito, Cina, Francia, Germania e Russia non incontreranno rappresentanti dell'Iran a margine dell'annuale sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. La diplomazia europea aveva esplorato la possibilità di un incontro ministeriale tra i Paesi che hanno siglato l'accordo sul nucleare iraniano del 2015; l'ipotetico incontro si sarebbe dovuto svolgere domani, 22 settembre, nel tentativo di rilanciare l'accordo. Borrell ha però annunciato che l'iniziativa non ha avuto seguito: "Certi anni accade, certi anni no. Non è in agenda", ha dichiarato il funzionario europeo, che è anche coordinatore dell'accordo noto come Joint Comprehensive Plan of Action (Jcpoa). Borrell ha aggiunto che "non è importante l'incontro ministeriale, quanto la volontà dei Paesi di riprendere i negoziati a Vienna". Il rappresentante europeo incontrerà oggi la sua nuova controparte iraniana, Hossein Amirabdollahian. (Nys)