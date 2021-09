Corea del Sud-Regno Unito: Covid, Moon e Johnson discutono scambio vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, e il primo ministro britannico Joris Johnson hanno avuto un colloquio ieri, 20 settembre, a margine dell'annuale sessione dell'Assemblea generale Onu, ed hanno discusso la definizione di un accordo per lo scambio di vaccini contro la Covid-19. Lo ha annunciato tramite una nota la presidenza sudcoreana. Moon ha commentato a margine dell'incontro che l'accordo di "swap" discusso dai due leader è una conferma del rapporto di amicizia che intercorre tra Corea del Sud e Regno Unito. La presidenza sudcoreana ha anche annunciato che Moon ha in programma per oggi un incontro a New York con l'amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, per discutere le future forniture di vaccino alla Corea del Sud. (segue) (Git)