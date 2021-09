Corea del Sud-Regno Unito: Covid, Moon e Johnson discutono scambio vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, è arrivato a New York domenica 19 settembre, per prendere parte alla sessione annuale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Moon ha tenuto un discorso in merito alla pace nella Penisola coreana e al ruolo di Seul nella gestione delle sfide globali, inclusa la pandemia di Covid-19 e i mutamenti climatici. Moon si tratterrà negli Stati Uniti per cinque giorni, durante i quali farà tappa anche alle isole Hawaii. La sessione annuale dell'Assemblea generale coincide con il 30mo anniversario dell'ammissione simultanea delle due Coree alle Nazioni Unite. (segue) (Git)