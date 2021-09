Corea del Sud-Regno Unito: Covid, Moon e Johnson discutono scambio vaccini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Corea del Sud hanno concordato di rafforzare ulteriormente i legami nell'ambito della catena di fornitura globale, e di proseguire gli sforzi concertati per la rapida distribuzione di vaccini contro la Covid-19 a livello mondiale. Lo ha annunciato il ministero del Commercio sudcoreano, a margine dell'incontro del 13 settembre a Washington tra il ministro del Commercio Yeo Han-koo e la sua controparte statunitense, Katherine Tai. I due funzionari si sono confrontati in merito allo sviluppo dell'ecosistema degli scambi e alla gestione della pandemica di coronavirus. Durante l'incontro Yeo e Tai hanno anche discusso la conduzione di sforzi comuni tesi a normalizzare le attività dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), con l'obiettivo di giungere a risultati significativi in occasione della 12ma Conferenza ministeriale dell'Organizzazione in programma in 30 novembre. Il ministro sudcoreano ha inoltre suggerito lo stabilimento di un nuovo canale per la cooperazione nella stabilizzazione delle catene di fornitura. Lo scorso giugno i due Paesi hanno istituito un gruppo di esperti teso a rafforzare il partenariato bilaterale sul fronte dei vaccini contro la Covid-19, a seguito di un accordo tra i leader dei due Paesi per l'istituzione di un Partenariato globale sui vaccini bilaterale. (Git)