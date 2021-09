Usa: Covid, Biden chiederà all'assemblea generale Onu di accelerare la campagna vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, già alle prese con le divisioni politiche innescate negli Stati Uniti dall'obbligo di vaccinazione contro la Covid-19 per i lavoratori e dal dibattito sulla sicurezza e l'efficacia della terza dose di vaccino, intende affrontare anche le divisioni tra i leader mondiali in merito alle modalità da perseguire per contrastare la pandemia a livello globale. Biden interverrà ad un summit virtuale in occasione dell'annuale sessione dell'Assemblea generale Onu domani, 22 settembre; secondo le anticipazioni fornite dalla stampa Usa, il presidente intende sollecitare nuovamente la comunità internazionale ad accelerare la produzione di vaccini e la loro distribuzione nei Paesi poveri e in via di sviluppo. Ad oggi l'iniziativa Covax, sostenuta dalle Nazioni Unite, è in forte ritardo rispetto ai piani iniziali: secondo le stime delle Nazioni Unite, meno del 10 per cento della popolazione nei Paesi poveri del Pianeta e meno del 4 per cento della popolazione africana è stata completamente vaccinata contro la Covid-19, e all'appello mancano ancora milioni di operatori sanitari in tutto il mondo. Biden intende promuovere una accelerazione della diplomazia vaccinale, ma la sua amministrazione è incorsa nelle critiche dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che ha criticato i piani del governo Usa per l'avvio delle somministrazioni di milioni di terze dosi, anziché destinare queste ultime ai Paesi in maggiore difficoltà. (Nys)