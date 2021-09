Siria: Forze armate Usa sferrano attacco aereo contro un leader di al Qaeda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comando centrale delle Forze armate Usa ha annunciato che l'Aeronautica militare statunitense ha effettuato un attacco aereo contro un "leader di al Qaeda" in Siria. L'operazione, definita un "attacco cinetico antiterrorismo", si è svolta con l'impiego di un drone armato nei pressi di Idlib, e sarebbe culminata nella morte del terrorista senza alcuna vittima civile. Il drone statunitense ha colpito un veicoli in corsa su una strada rurale. Le Forze armate Usa non hanno precisato l'identità del terrorista ucciso. Il dipartimento della Difesa Usa è tornato da settimane a lanciare l'allarme in merito alla minaccia posta da al Qaeda, a seguito del ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan. Il tenente generale Scott Berrier, direttore dell'Intelligence della Difesa Usa, ha avvertito che al Qaeda potrebbe riacquisire la capacità di attaccare il territorio statunitense dall'Afghanistan entro i prossimi due anni. (Nys)