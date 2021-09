Australia-Francia: nessun summit Morrison-Macron a margine dell'Assemblea generale Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Australia, Scott Morrison, ha escluso un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron a margine dell'Assemblea generale Onu in corso questa settimana a New York. I rapporti tra Australia e Francia si sono incrinati a seguito della decisione di Canberra di cancellare un contratto da 40 miliardi di dollari per l'acquisto di sottomarini d'attacco di costruzione francese. La dura reazione di Parigi rischia di far naufragare i negoziati per l'accordo commerciale tra l'Australia e l'Unione europea. (segue) (Res)