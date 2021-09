Australia-Francia: nessun summit Morrison-Macron a margine dell'Assemblea generale Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, spera che una telefonata con l’omologo francese, Emmanuel Macron, possa bastare per attenuare le tensioni provocate la scorsa settimana dalla decisione degli Usa di dotare l’Australia di sottomarini a propulsione nucleare, spingendo Canberra a cancellare un precedente accordo con Parigi. Lo riferiscono fonti della Casa Bianca citate dal quotidiano “The Hill”. “Il presidente Biden ha chiesto di poter parlare con il presidente Macron del futuro e del suo profondo impegno verso l’alleanza tra Usa e Francia, un’alleanza che ha favorito la sicurezza, la stabilità e la prosperità nel mondo per decenni”, ha spiegato la fonte. Al momento non vi è ancora una data fissata per la conversazione telefonica, che comunque secondo quanto riferito a “The Hill” avverrà con ogni probabilità. “Il presidente vuole comunicare il suo desiderio di lavorare strettamente con la Francia nell’Indo-Pacifico e nel mondo, così come le misure specifiche da assumere assieme. Comprendiamo la posizione della Francia. Non condividiamo la sua visione della situazione attuale, ma capiamo la sua posizione e continueremo a impegnarci su questo fronte nei prossimi giorni in attesa che la telefonata tra i presidenti Biden e Macron possa risolvere la cosa una volta per tutte”, ha aggiunto la fonte. (segue) (Res)