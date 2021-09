Australia-Francia: nessun summit Morrison-Macron a margine dell'Assemblea generale Onu (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana l’Eliseo ha reagito con forte irritazione all’annuncio del nuovo partenariato tra Usa, Regno Unito e Australia – denominato Aukus – richiamando i suoi ambasciatori a Washington e a Canberra per consultazioni. Secondo Parigi, alla Francia l’accordo sui sottomarini nucleari all’Australia è stato notificato solo a poche ore dall’annuncio. Stasera Biden dovrebbe recarsi a New York per partecipare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, dove terrà un discorso domani. A margine dell’evento dovrebbe incontrare di persona il primo ministro australiano Scott Morrison, mentre non è in agenda un confronto di persona con Macron, che prenderà parte all’Assemblea generale solo in collegamento video. (Res)