Energia: ministro britannico Kwarteng, è fuori discussione che Paese resti al buio quest'inverno

- E' assolutamente da escludere la possibilità che il Regno Unito rimanga senza luce durante l'inverno. Lo ha detto il ministro per gli Affari economici britannic, Kwasi Kwarteng, nel suo intervento di ieri alla Camera dei Comuni, secondo quanto riportato dall'emittente radiotelevisiva "Bbc". Kwarteng ha definito le preoccupazioni per le carenze di energia come "allarmiste". La dichiarazione arriva mentre i piccoli fornitori di energia lottano per sopravvivere a causa dell'aumento nei prezzi del gas registrato nei giorni scorsi che rendono la gestione dei clienti e dei prezzi promessi nelle tariffe energetiche, impossibili da mantenere. "L'attuale situazione globale potrebbe comportare l'uscita dal mercato di molti fornitori, ma questo non deve essere motivo di allarme o panico" ha detto il ministro. Il governo ha detto che sta considerando di offrire prestiti d'emergenza alle aziende energetiche ancora in piedi, per incoraggiarle ad acquisire la clientela persa dai concorrenti. "I clienti sono la priorità" ha detto Kwarteng, aggiungendo che il Regno Unito possiede una "gamma diversificata di fonti di approvvigionamento di gas" e ha "una capacità più che sufficiente per soddisfare la domanda". (Rel)