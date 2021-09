Energia: Cingolani su aumento bollette, cercheremo di mitigare gli effetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fatto sta che questa transizione ecologica è costosa per cittadini e imprese. "Non è proprio così. Andiamo a vedere da che cosa dipendono gli aumenti. Per l'80 per cento da incrementi nei prezzi del gas e solo per il 20 da CO2. Stiamo cioè vedendo che cosa significa essere dipendenti da determinate fonti di energia come quelle fossili. E poi non sta succedendo solo da noi ma anche nei Paesi a noi vicini, dal Regno Unito a quelli europei. Il fatto che accada anche altrove significa che non c'è una specificità italiana. E per questo che il presidente Draghi ha detto in modo chiaro che è necessario un approccio europeo e poi globale alla situazione". "Intanto - continua il ministro - stiamo lavorando alle prime misure urgenti di mitigazione senza perdere di vista la necessità di interventi strutturali, da mettere in campo non solo a livello interno, ma anche europeo. In parallelo ci sono i nostri impegni globali: i lavori preparatori della COP26 che copresiediamo assieme alla Gran Bretagna. Ci sarà poi il G20 presieduto da Draghi. Non si tratta di chiacchiere ma di mettere tutta la comunità internazionale davanti a scelte concrete", ha concluso Cingolani. (Res)