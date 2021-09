Vaccini: Figliuolo, terza dose, il piano è pronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La macchina organizzativa è pronta, dopo i 'fragili' procederemo con le altre categorie". Nel giorno dell'avvio delle somministrazioni per la terza dose, il generale Francesco Paolo Figliuolo in una intervista al "Corriere della Sera" conferma che il piano per i 'richiami' è ormai nella fase operativa. Nei prossimi giorni il Cts dovrà fornire le ultime indicazioni "e poi andremo avanti per chi ha più di 80 anni, gli ospiti delle Rsa e i sanitari in modo da meglio preservare chi più ne ha bisogno". II commissario vola in Veneto e poi in Sicilia. Si muove da nord a sud, sa di essere nella fase cruciale della campagna vaccinale. Sicuro di poter raggiungere il prossimo obiettivo a metà ottobre: "Arriveremo all'82 per cento di persone completamente vaccinate e una percentuale superiore di prime dosi". E' l'effetto del decreto che impone il green pass a tutti i lavoratori, Figliuolo lo sa bene. Ma lui rimane convinto di poter ancora convincere anche i cittadini più restii a immunizzarsi. Quanto alle categorie da immunizzare, per chi vive "situazioni di alto rischio, come i malati oncologici, chi ha subito un trapianto oppure è ancora in attesa, i dializzati e tutti coloro che sono immunocompromessi, siamo già partiti e procederemo in modo spedito". (segue) (Res)