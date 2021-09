Vaccini: Figliuolo, terza dose, il piano è pronto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli altri, "gli scienziati ci daranno indicazioni su come procedere. Ma è prevedibile che si seguirà uno schema identico che ci ha consentito di preservare al meglio chi più ne ha bisogno". Il vero problema riguarda il dopo. Chi ha ricevuto la seconda dose già da qualche settimana o da qualche mese, si interroga su quello che dovrà fare, si chiede quanto durerà l'immunizzazione, se il richiamo sarà davvero necessario o se invece basterà avere un livello di anticorpi alti. Il generale non si tira indietro, ma sa bene che la scelta spetta ad altri e dovrà essere fatta sulla base degli studi in corso e osservando gli effetti sulle persone delle varie fasce d'età: "Sono gli scienziati a dover fare ulteriori riflessioni, anche sulla base dei dati che si stanno raccogliendo sul campo", ha concluso Figliuolo. (Res)