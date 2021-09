© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, martedì 21 settembre, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2864m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: blanda circolazione ciclonica porta instabilità tra notte e primo mattino, con piogge e acquazzoni sparsi tra medio-basso Piemonte e Liguria. Nubi irregolari in Piemonte al mattino, poi ampie schiarite. Clima fresco. Venti in rotazione a nord sulla Liguria, moderati tra savonese e genovese. (Rpi)