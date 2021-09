Armenia: oggi si celebra il 30mo anniversario dell'indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricorre oggi il 30mo anniversario dell’indipendenza dell’Armenia. Il 21 settembre di trent’anni fa, infatti, il 99,5 per cento dei cittadini armeni votarono in un referendum a favore dell’indipendenza, favorendo la nascita di un’Armenia democratica al di fuori dell’Unione sovietica. Due giorni dopo, il Consiglio supremo proclamò ufficialmente l'Armenia una Repubblica indipendente e sovrana. Oggi i rappresentanti del governo visiteranno al mattino il cimitero militare di Yerablur per rendere omaggio ai militari caduti in battaglia. Poi, a mezzogiorno, è prevista una cerimonia di premiazione presso la residenza presidenziale. Inoltre è prevista una parata dei militari per le strade di Erevan. L'evento principale si svolgerà in serata presso la Piazza della Repubblica dove è previsto un concerto di musica classica. (Rum)