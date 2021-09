Algeria-Francia: conversazione Macron-Tebboune, focus su Libia e Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza algerina ha fatto sapere in una nota ufficiale che il capo dello Stato, Abdelmadjid Tebboune, ha ricevuto una telefonata dal presidente francese Emmanuel Macron. Secondo il comunicato, le parti hanno discusso delle relazioni franco-algerine e di questioni regionali, in particolare della situazione in Libia e nel Sahel. Macron ha annunciato una legge "di riconoscimento e riparazione" per gli harkis, nativi algerini musulmani che hanno servito come ausiliari nell'esercito di Parigi, e ha dichiarato che "l'onore degli harkis deve essere inciso nella memoria nazionale", aggiungendo che "la Francia ha dei doveri verso di loro".(Ala)