Corea del Sud: Seul nella top-5 globale dei maggiori innovatori tecnologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha conquistato un posto tra i cinque maggiori innovatori tecnologici del Pianeta per la prima volta nella sua storia, mentre altri Paesi asiatici guadagnano posizioni nel Global Innovation Index, una graduatoria stilata ogni anno dalla World Intellectual Property Organization (Wipo). La Corea del Sud è stata superata solo da Svizzera, Svezia, Stati Uniti e Regno Unito. Nella graduatoria, che confronta 132 Paesi sulla base di una molteplicità di fattori, Singapore ha mantenuto l'ottava posizione conquistata lo scorso anno, mentre la Cina si è classificata 12ma, guadagnando due posizioni. Il Giappone è passato dalla 16ma alla 13ma posizione. Il settore della ricerca e dello sviluppo si è mantenuto dinamico nonostante la pandemia di coronavirus: secondo i dati forniti dal Wipo, nel 2020 il numero di brevetti presentati a livello mondiale è aumentato del 3,5 per cento toccando un nuovo record, grazie perlopiù all'apporto della ricerca nei campi della tecnologia medica, della farmaceutica e delle biotecnologie. Altri Paesi asiatici che figurano nelle prime 50 posizioni del Global Innovation Index sono Turchia, Thailandia, Vietnam e India; questi paesi, così come le Filippine, hanno guadagnato numerose posizioni rispetto al 2019, e secondo il Wipo "hanno la potenzialità di mutare radicalmente il panorama dell'innovazione globale". (Git)