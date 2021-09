Clima: Egitto, Al Sisi vuole ospitare summit sui cambiamenti climatici nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto aspira ad ospitare il 27mo Summit sui cambiamenti climatici nel 2022 a nome del continente africano. Lo ha annunciato il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, in un discorso in videoconferenza alla riunione "Capi di Stato e di governo sul clima" a margine del 76ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Durante l'incontro, al Sisi ha sottolineato l'importanza che i paesi sviluppati si assumano le proprie responsabilità nella riduzione delle emissioni, in particolare dopo i recenti incendi boschivi in vari regioni del mondo, che hanno confermato che il cambiamento climatico è diventato una realtà terrificante che richiede un'azione immediata per affrontarlo. Al Sisi ha avvertito che la costruzione di dighe sui fiumi internazionali senza un accordo con i paesi a valle sulle regole per il loro riempimento e funzionamento ha effetti negativi sul clima.(Cae)