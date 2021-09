Brasile: Eletronuclear firma protocollo d'intesa con la russa Rosatom per costruire centrali nucleari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento firmato tra le due compagnie cita anche lo sviluppo di progetti per reattori modulari terrestri e galleggianti e studi per l'economia dell'idrogeno. L'accordo tra Rosatom ed Eletronuclear prevede anche il ritrattamento delle materie nucleari, con la gestione delle scorie radioattive, oltre alla realizzazione di progetti congiunti nel campo dell'istruzione e della formazione, per aumentare l'accettazione pubblica dell'energia nucleare e altri fronti. Leonam dos Santos Guimarães, presidente di Eletronuclear, ha affermato che il memorandum è uno "strumento di reciproca cooperazione" e rappresenta un'eccellente opportunità per la futura espansione del business, in particolare, "nel soddisfare la necessità di espandere la generazione nucleare in Brasile". (segue) (Brb)