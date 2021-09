Usa: amministrazione Biden lancia iniziativa a favore dei senzatetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente, Joe Biden, ha lanciato una nuova iniziativa nazionale a sostegno dei senzatetto. Lo rende noto il quotidiano "The Hill". L'amministrazione federale lavorerà con i governi locali per aiutare coloro che soffrono della crisi abitativa nazionale. L'iniziativa, denominata "Casa America", inviterà i leader del governo di città, contee e Stati ad impegnarsi pubblicamente a di ridurre i senzatetto nelle loro aree. Il governo federale fornirà sostegno e linee guida per aiutare le giurisdizioni locali a fornire alloggi permanenti per le persone senza fissa dimora e per costruire nuove opzioni abitative a prezzi accessibili per le persone in difficoltà. Il segretario per l'Edilizia abitativa e lo Sviluppo urbano, Marcia Fudge, ha affermato che l'obiettivo del programma è quello di trasferire le persone senza fissa dimora in case stabili, fornire loro assistenza per l'affitto e accesso a servizi online e aumentare il quantità di alloggi a prezzi accessibili.(Nys)