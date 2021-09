Italia-Uruguay: successo di pubblico del padiglione Italia all'Expo Prado di Montevideo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Montevideo, 20 set - Tredici gli espositori del padiglione italiano che hanno presentato i loro prodotti e servizi agli oltre 47 mila visitatori della 150esima edizione della "Expo Prado", la più importante fiera dei settori dell'allevamento e dell'agroindustria dell'Uruguay. Lo riferisce una nota dell'ambasciata d'Italia a Montevideo che insieme alla Camera di Commercio Uruguay-Italia e in collaborazione con l'Ufficio Enit hanno realizzato il padiglione. L'afflusso di visitatori nei 10 giorni dell'Expo conclusa domenica 19 settembre ha registrato per il padiglione Italia un incremento dell'80 per cento rispetto all'anno precedente in linea con la maggiore affluenza di pubblico alla fiera, segnala la nota. Durante l'esposizione, l'Ambasciata ha organizzato incontri tematici dedicati al turismo delle radici, alle eccellenze della cucina italiana, alla presenza della cultura italiana in Uruguay, ai temi della protezione dell'ambiente, oltre che spettacoli dal vivo. Tra questi, in collaborazione con la Municipalità di Montevideo, e a chiusura di tutta la fiera, un concerto dedicato alla figura e alle canzoni di Raffaella Carrà.(Abu)