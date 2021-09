Colombia: governo annuncia uccisione leader dell'Eln Angel Padilla, alias "Fabian"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia ha annunciato di aver ucciso due comandanti della guerriglia dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln) la scorsa settimana in un'operazione militare nel dipartimento di Chocó, al confine con il Venezuela. Lo ha riferito il ministro della Difesa, Diego Molano, in una conferenza stampa dove ha precisato che nell'azione svolta venerdì scorso nell'area rurale del comune di San Juan, sarebbe rimasti ucciso lo stesso leader storico del gruppo armato, Angel Padilla, alias "Fabian". Ucciso anche il secondo in comando di quella struttura, José Baltazar Herrera, alias "Emiliano" o "Carlitos", che secondo il ministro Molano è responsabile dello sfollamento di oltre 4.700 persone nel dipartimento di Chocó. Il ministro ha affermato ad ogni modo che sono in corso gli esami della polizia scientifica per determinare con totale sicurezza l'identità dei morti.(Vec)