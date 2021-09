Argentina: Fernandez insedia nuovi ministri, obiettivo ricucire la maggioranza e ribaltare sconfitta primarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimangono nell'esecutivo i ministri vicini alla vicepresidente Cristina Kirchner che con le loro dimissioni in blocco avevano innescato la crisi a partire dal titolare degli Interni, Eduardo de Pedro. Rimane al suo posto anche il ministro dell'Economia Martin Guzman, e con lui gli altri nomi legati a Fernandez ma tacciati di inefficienza dalla vicepresidente. Entrano figure non direttamente riconducibili a nessuna delle due alte cariche, fatta eccezione per il nuovo capo di Gabinetto - Juan Manzur, nome suggerito da Kirchner - e il suo predecessore Santiago Cafiero, fedelissimo di Fernandez, che passa invece agli Esteri. Obiettivo del nuovo gabinetto quello di rafforzare la gestione di governo in vista delle vere e proprie legislative di novembre con l'obiettivo se non di ribaltare il risultato delle primarie, almeno di ridurre la sconfitta e mantenere l'attuale maggioranza alla Camera e al Senato. Principale arma del tentativo di rimonta sarà tuttavia un consistente pacchetto di misure economiche destinato alle classi medie e basse annunciate per questa settimana. (segue) (Abu)