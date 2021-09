Cile: delegazione di eurodeputati incontra autorità Assemblea Costituente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafforzare le relazioni tra Unione Europea (Ue) e Cile, il sostegno al multilateralismo e la modernizzazione dell'accordo di associazione sono i punti al centro della visita di una delegazione di cinque eurodeputati in Cile. Lo riferisce la delegazione Ue in Cile in un comunicato, in cui ha anticipato che gli eurodeputati incontreranno Elisa Loncón e Jaime Bassa, rispettivamente presidente e vicepresidente della Convenzione costituzionale, con i quali e che verranno affrontate questioni come la parità di genere, il decentramento e la protezione sociale. Allo stesso modo, la delegazione incontrerà esperti nel processo costituzionale in Cile e con organizzazioni per i diritti umani, i popoli indigeni e l'uguaglianza di genere. La delegazione incontrerà anche "interlocutori chiave" nelle relazioni bilaterali come il presidente del Cile, Sebastián Pinera; i presidenti in carica del Senato, Ximena Rincon; e dalla Camera dei Deputati, Diego Paulsen; il ministro dell'Energia e delle Miniere, Juan Carlos Jobet; e il sottosegretario agli Affari Esteri, Carolina Valdivia. (Abu)