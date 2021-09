© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNE ROMA- Il vicesindaco con delega alla Città in Movimento Pietro Calabrese interviene alla presentazione del progetto "Mobilitiamoci", una piattaforma nazionale per la mobilità sostenibile.Roma, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, via Nomentana, 2 (ore 10:30)- L'assessora alla Crescita culturale Lorenza Fruci interviene alla preview stampa della mostra "Prima, Donna. Margaret Bourke-White".Museo di Roma in Trastevere, piazza di S. Egidio, 1/b (ore 11)- L'assessora alla Crescita culturale Lorenza Fruci interviene alla serata inaugurale del Cinema Troisi.Roma, via Girolamo Induno, 1 (ore 19) (segue) (Rer)