Usa: “Wsj”, Biden intende raddoppiare tetto massimo ingresso rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è sul punto di innalzare il tetto degli ingressi nel Paese per i rifugiati, raddoppiandolo dagli attuali 62,500 a 125 mila. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, citando fonti a conoscenza del dossier. La mossa, spiega il “Wsj” segue il contraccolpo significativo che il presidente ha subito all'inizio di quest'anno per aver ritrattato il suo impegno elettorale di accogliere più rifugiati e, più recentemente, per gli eventi successivi al ritiro Usa dall’Afghanistan.(Nys)