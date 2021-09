El Salvador: governo Usa nega il visto di ingresso ai cinque giudici della Corte suprema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I loro predecessori erano stati destituiti a maggio nella prima seduta della legislatura nata con le elezioni di fine febbraio dove il Parlamento approvò la loro rimozione. I giudici destituiti erano finiti nel mirino delle critiche del governo soprattutto per alcune decisioni adottate nel corso della pandemia di coronavirus. In particolare veniva loro rimproverata come non corretta la bocciatura di decreti presidenziali che mettevano forti freni alla circolazione e alle attività economiche. Quanto al procuratore generale Melara, sostituito con Rodolfo Delgado, l'Assemblea, in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter ufficiale, aveva spiegato che la sua rimozione era legata al suo "dimostrato" legame con il partito di opposizione Arena. Allora si erano levate, tra le altre, le voci dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, del segretario generale dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), Luis Almagro, e dell'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michele Bachelet, in nome del principio della separazione dei poteri e del rispetto dello stato di diritto. (segue) (Nys)