Brasile: Covid, premier britannico Johnson raccomanda a Bolsonaro di vaccinarsi con AstraZeneca

- Il primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson, ha raccomandato al presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, di vaccinarsi contro il Covid-19 con il vaccino anglo-svedese AstraZeneca. L'incontro a porte chiuse tra i due leader si è tenuto a margine della 76a Assemblea generale delle Nazioni unite, in programma per domani, 21 settembre. Al termine dell'incontro bilaterale, in un breve incontro con la stampa, Johnson ha chiesto al presidente brasiliano se si fosse già vaccinato e Bolsonaro ha risposto "non ancora" giustificandosi dicendo di avere un "immunizzazione molto alta" per aver già contratto il Covid. In un video diffuso dopo il vertice, Johnson ha affermato che Brasile e Regno Unito stanno lavorando insieme a favore della vaccinazione e ha elogiato la partnership tra i due paesi. Il primo ministro, ricordando di aver ricevuto la telefonata di Bolsonaro tra le prime appena dopo la sua elezione, ha affermato di aver promesso in quella occasione di visitare il Brasile, ma che la pandemia gli ha impedito il viaggio. (Brb)