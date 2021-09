Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2O11- Il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri presenterà, con Marco Simoni, coordinatore del programma di Gualtieri, e Piero Sandulli, candidato consigliere comunale indipendente all'interno della lista Pd, le proposte del suo programma per la riforma di Roma Capitale. Una piattaforma per una consiliatura costituente per rendere Roma più semplice e più vicina a cittadini e imprese.Roma, Comitato elettorale di via di Portonaccio 23 D (ore 15)- Il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri parteciperà a un incontro con i comitati dei cittadini sul tema dei Piani di Zona, e in particolare sulla loro attuazione per quanto riguarda le affrancazioni e il completamento delle opere pubbliche. Oltre a Gualtieri, parteciperanno all’iniziativa Massimiliano Valeriani, assessore regionale alle politiche abitative e all’urbanistica, Marta Leonori, capogruppo Pd alla Regione Lazio, e Giulio Pelonzi, capogruppo uscente del Pd in Assemblea capitolina.Roma, Hotel American Palace, via Laurentina, 554 (ore 17) (Rer)