El Salvador: governo Usa nega il visto di ingresso ai cinque giudici della Corte suprema (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli stessi giudici oggi segnalati dal governo di Washington, la settimana scorsa hanno adottato una decisione che rende di fatto possibile la rielezione del capo dello stato a un secondo mandato consecutivo, invertendo un verdetto del 2014 secondo cui sarebbero stato necessario attendere dieci anni di tempo. Nel dispositivo, i magistrati ordinano al Tribunale supremo elettorale (Tse) di permettere "che una persona che esercita la presidenza della Repubblica e non sia stato presidente nel periodo immediatamente precedente partecipi alla contesa elettorale per una seconda volta". Un passo che consente al presidente in carica, Nayib Bukele, di tornare a candidarsi già nel 2024. Il Tribunale supremo elettorale (Tse) ha accolto la sentenza con un comunicato con cui ha assicurato che si impegnerà a rispettare le disposizioni della Camera costituzionale della Corte suprema. (segue) (Nys)