El Salvador: governo Usa nega il visto di ingresso ai cinque giudici della Corte suprema (4)

Alcune centinaia di salvadoregni, in gran parte giovani, hanno occupato domenica il centro della capitale, El Salvador, per protestare contro la decisione della Corte Suprema di concedere la rielezione del presidente per un secondo mandato. "Esprimiamo il nostro rifiuto più totale ai recenti atti arbitrari e autoritari del regime del presidente Nayib Bukele", recita un comunicato delle organizzazioni che hanno indetto il corteo. Il verdetto della corte è per i manifestanti l'ultimo di una serie di azioni con cui Bukele e il partito che lo sostiene, Nuevas Ideas, "attentano contro la democrazia e i dissidenti al fine di consolidare un potere esecutivo assoluto". Le critiche sono state indirizzate anche contro la stessa nomina dei giudici della Corte suprema, la sostituzione del procuratore generale e - da ultimo - la legge che ha prepensionato giudici e procuratori sopra i sessanta anni. (Mec)