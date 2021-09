Guatemala: governo Usa nega il visto di ingresso a procuratore generale Porras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha iscritto Maria Consuelo Porras, attuale Procuratore generale del Guatemala, nella lista di persone indesiderate per aver ostacolato indagini su atti di corruzione interferendo con inchieste penali. E' quanto si legge in una nota di Washington dove si afferma che le iscrizioni mirano "a sostenere la popolazione dell'America centrale settentrionale rafforzando la democrazia, lo stato di diritto e la responsabilità, che sono le chiavi per un futuro migliore" ai sensi della legge sul "Coinvolgimento rafforzato nel Triangolo Nord" (Northern Triangle Enhanced Engagement Act). Allo stesso modo è stato iscritto il segretario della Procura Generale, Angel Arnoldo Pineda Avila, per aver ostacolato e interferito in indagini anticorruzione. Si presume che Pineda abbia informato persone indagate su casi in cui erano coinvolte. (segue) (Nys)