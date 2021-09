Argentina: Fernandez insedia nuovi ministri, obiettivo ricucire la maggioranza e ribaltare sconfitta primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha insediato i nuovi ministri del suo gabinetto. Il rimpasto porta al governo figure conosciute del peronismo più tradizionale con l'obiettivo di uscire dalla crisi interna alla maggioranza scaturita dalla sconfitta subita alle elezioni primarie legislative di domenica scorsa. "Non mi vedrete coinvolto in lotte intestine innecessarie, la mia unica preoccupazione è che gli argentini tornino ad essere felici dopo tante sventure", ha detto il presidente in un breve discorso che ha concluso la cerimonia. Al ministero della Sicurezza va Anibal Fernandez, con alle spalle già diversi incarichi di governo durante le presidenze di Eduardo Duhalde, Nestor Kirchner e Cristina Kirchner. All'Agricoltura è Julian Dominguez, già presidente della Camera dei deputati ed ex ministro dell'Agricoltura sotto il primo governo dell'attuale vice presidente. All'Educazione arriva Jaime Perczyk, rettore dell'Università di Hurlingham e unico ministro al suo primo incarico esecutivo. Daniel Filmus, già ministro dell'Educazione sotto la presidenza di Nestor Kirchner ed ex sottosegretario per le Isole Malvinas, Antartide e Isole del Sud Atlantico, passa al ministero della Ricerca. (segue) (Abu)