Brasile: giustizia elettorale convoca incontro con social network per discutere misure contro fake news

- Il procuratore presso il Tribunale supremo elettorale del Brasile, Luis Felipe Salomao, ha convocato per il prossimo giovedì, 23 ottobre, un incontro con i rappresentanti dei principali social network per discutere possibili politiche di contrasto alla diffusione di informazioni false sul web (fake news). All'incontro parteciperanno rappresentanti di YouTube, Twitch.TV, Twitter, Instagram e Facebook. Il vertice sarà utile per valutare gli effetti delle misure adottate lo scorso mese quando il giudice Salomao, ha disposto il blocco dei trasferimenti di denaro dai social network verso canali e profili che diffondevano fake news.(Brb)