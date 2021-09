Amministrative: assessore Sanità Lazio a Latina per Damiano Coletta sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro pubblico al circolo cittadino con il sindaco di Latina e candidato Damiano Coletta, con l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, al quale hanno partecipato i candidati delle quattro liste, "dove la rappresentanza del settore sanitario è ampia e forte con medici, infermieri e altre figure legate al mondo sanitario e al terzo settore", si legge in una nota. "La presenza dell'assessore D'Amato mi onora e ci onora – ha detto il sindaco – per il rapporto di reciproca stima che si è costruita nel tempo. Soprattutto nella prima ondata pandemia, che ognuno ha vissuto nel suo ambito, c'è stato modo di collaborare in piena sinergia. Come sindaco ho sentito tutta la responsabilità per la città; aver avuto come interlocutore un assessore competente e con un metodo rigoroso, capace di esprimere sempre una visione, è stato importante: i dati lo dimostrano e dobbiamo esserne orgogliosi. Come amministratori abbiamo pensato al bene della città, salvando il progetto dell'Alta diagnostica, portandolo al Goretti a disposizione di tutta la comunità e dando all'ospedale una sala ibrida che si è rivelata fondamentale anche durante la stessa pandemia. E pensiamo al futuro della città, alle sue prospettive di sviluppo e di crescita: Latina ha ottime potenzialità perché è un importante polo chimico-farmaceutico, qui dobbiamo formare figure professionali anche per la ricerca". (segue) (Com)