Cile: lascia la Costituente il deputato che finse di avere il cancro (2)

- Rojas Vade era una delle figure più rappresentative delle manifestazioni di protesta del 2019, ed era diventato noto per aver denunciato pubblicamente l'iniquità del settore sanitario cileno. La visibilità ottenuta gli era valsa il 16 maggio l'elezione nelle file della "Lista del Pueblo" (Ldp) e un seggio nella Convenzione costituzionale avviata sull'onda delle rivendicazioni per un paese "più equo e solidale". In un'intervista rilasciata al quotidiano "La Tercera" a fine agosto Vade aveva tuttavia ammesso di aver mentito sulla sua malattia, dopo che erano iniziati ad emergere indizi e contraddizioni circa il suo stato di salute e il tipo di cure a cui era sottoposto. "Voglio dire la verità, la mia verità. La malattia che ho non è il cancro, si tratta di una diagnosi che non ho voluto rendere pubblica otto anni fa per il rigetto che genera nella società", ha ammesso Rojas Vade, che già nell'intervista-confessione aveva anticipato di volersi ritirare dall'Assemblea: "non ho più nulla da fare nella Convenzione", aveva dichiarato. (Abu)