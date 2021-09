Brasile: Eletronuclear firma protocollo d'intesa con la russa Rosatom per costruire centrali nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda nucleare statale russa, Rosatom, e la compagnia nucleare statale del Brasile, Eletronuclear, hanno firmato oggi un memorandum d'intesa che prevede lo sviluppo della cooperazione in settori quali la costruzione e la manutenzione di centrali nucleari di grande e piccola potenza in Brasile, nonché lo sviluppo di soluzioni del ciclo del combustibile nucleare e il trattamento del combustibile nucleare esaurito. La firma è avvenuta a margine della Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), in corso a Vienna. Lo riferisce il quotidiano "OGlobo". (segue) (Brb)