Brasile: Eletronuclear firma protocollo d'intesa con la russa Rosatom per costruire centrali nucleari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A nome di Rosatom, il memorandum è stato firmato dal primo vicedirettore generale, Kirill Komarov. "Il Brasile è uno dei principali partner di Rosatom in America latina in diversi settori, principalmente nel campo della medicina nucleare. Sono sicuro che la firma del memorandum ci aiuterà ad aprire una nuova tappa nella cooperazione bilaterale, poiché il paese ha seguito un percorso per espandere la partecipazione della generazione nucleare al bilancio energetico nazionale", ha affermato Komarov. Attualmente, Eletronuclear è in procinto di riprendere i lavori di costruzione del terzo reattore della centrale di Angra dos Reis, nello stato di Rio, sospesi dopo la scoperta in una fitta rete di corruzione sugli appalti rivelata dalla magistratura. (Brb)