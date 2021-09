Casamonica: Marrazzo (partito gay), lotta a mafia nostra priorità, sabato firmo protocollo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene la sentenza contro i Casamonica, la mafia distrugge il territorio ed il futuro, ed anche la nostra comunità Lgbt+ (lesbica, gay, bisex e trans) non è immune. Infatti, la mafia ricatta e sfrutta anche molte persone della nostra comunità in difficoltà, per questo va debellata e Sabato firmerò come candidato sindaco di Roma il protocollo Roma Senza Mafie promosso dalla associazione daSud". Lo dichiara Fabrizio Marrazzo candidato sindaco per Roma e portavoce partito gay per i diritti Lgbt+, solidale, ambientalista, liberale. (Com)