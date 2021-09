Afghanistan: talebani, rispetto diritti umani dopo riconoscimento del governo da comunità internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo provvisorio dell’Afghanistan guidato dai talebani si occuperà del rispetto dei diritti umani dopo il suo riconoscimento da parte della comunità internazionale. Lo ha detto oggi al sito informativo “Tolo news” il vice ministro dell’Informazione e della Cultura del governo provvisorio, Zabihullah Mujahid, in risposta alle dichiarazioni del capo della delegazione Ue in Afghanistan, Andreas Von Brandt, sulle violazioni dei diritti umani. “Finché non verremo riconosciuti e vengono fatte delle critiche, pensiamo che sia un approccio unilaterale. Sarebbe bene che ci trattassero in modo responsabile e riconoscessero il nostro attuale governo come un’amministrazione responsabile. In seguito possono condividere le loro preoccupazioni e le affronteremo insieme”, ha affermato Mujahid. (Res)