Bolivia-Perù: Arce e Castillo annunciano ripresa gabinetto binazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti della Bolivia, Luis Arce, e del Perù, Pedro Castillo, hanno annunciato la ripresa del gabinetto binazionale tra i consigli dei ministri dei due paesi, iniziativa di dialogo intergovernativo interrotta nel corso dell'ultimo anno e mezzo. "In un incontro con il nostro fratello presidente del Perù, Pedro Castillo, abbiamo progredito negli sforzi per realizzare il gabinetto binazionale Perù-Bolivia. I comitati lavoreranno per definire i dettagli di questo importante incontro", ha annunciato Arce su Twitter. I due si sono incontrati il fine settimana al margine del vertice della Comunità degli Stati dell'America Latina e dei Caraibi (Celac) tenuto in Messico. Il presidente peruviano ha precisato da parte sua sempre su Twitter che, oltre alla decisione di riprendere il gabinetto binazionale, sono state affrontate anche questioni commerciali e sociali. "Durante l'incontro abbiamo discusso di questioni energetiche, commerciali e sociali, a beneficio della popolazione di entrambi i paesi", ha scritto Castillo. (segue) (Brb)