Bolivia-Perù: Arce e Castillo annunciano ripresa gabinetto binazionale (2)

- L'idea di riprendere gli incontri era stata avanzata da Arce poco dopo l'insediamento di Castillo a luglio. Il capo di Stato boliviano aveva sottolineato in quell'occasione che ci sono molte "convergenze" ideologiche con Castillo e che è importante "riprendere questo meccanismo" affinché i "popoli possano andare avanti". L'ultimo gabinetto tra i due paesi si era tenuto nel 2019 in Perù, quando alla presidenza boliviana c'era Evo Morales e alla guida del Perù sedeva Martin Vizcarra. In quell'occasione al centro dell'agenda c'era stata l'integrazione energetica e il denominato "corridoio bioceanico", mega progetto di infrastruttura destinato a creare un collegamento terrestre diretto tra oceano Atlantico e Pacifico dal Brasile al Perù. (Brb)