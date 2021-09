Cile: lascia la Costituente il deputato che finse di avere il cancro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e vice presidente dell'Assemblea costituente del Cile, Rodrigo Rojas Vade, ha annunciato le sue dimissioni dopo lo scandalo scoppiato dopo aver ammesso di aver finto di essere malato di cancro e di aver mentito alla società e agli elettori. "Faccio questo video per comunicare le mie dimissioni dalla Convenzione costituzionale, dal momento che non parteciperò più, non mi collegherò a distanza né parteciperò a nessun altro voto, indipendentemente dal mio stato di salute", ha affermato Vade in un videomessaggio diffuso sui social. "Anche se l'ho già detto, voglio scusarmi con tutte le persone che si sono sentite tradite, ho commesso errori gravissimi, ma nessun crimine: la mia malattia è reale (...) Non sono un criminale, sono uno che ha commesso un errore. Non ho cercato il privilegio ieri, non lo cerco oggi", ha aggiunto, sottolineando che "la nuova Costituzione deve riflettere un Paese dignitoso, dove chi sbaglia lo riconosce e assume le conseguenze". (segue) (Abu)