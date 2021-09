Difesa: conclusa tappa barese del Marina Militare Nastro Rosa Tour

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via questa mattina da Bari, con destinazione Marina di Ravenna, la seconda frazione dell’Hempel Double Mixed Offshore World Championship, evento portante del Marina Militare Nastro Rosa Tour, organizzato da Difesa Servizi S.p.A. e SSI Events con la collaborazione della Marina Militare. La flotta di dieci Beneteau Figaro 3, riferisce un comunicato della Marina, ha preso il largo verso le 8 di questa mattina dal tratto di mare antistate il lungomare del capoluogo pugliese in regime di vento leggero per incontrare i primi rinforzi della brezza già dopo poche miglia di navigazione. Ottima la partenza di Team ENIT (D’Alì-Rossi), che ha guidato la flotta nelle prime miglia della risalita dell’Adriatico seguito da Team Belgium-Red Dolphins Volvo (Faguet-Gerckens) e dalla Marina Militare (Pendibene-Valsecchi). In deciso ritardo Team Spain-Pulsee (Altadill-Bauzà), vincitore della frazione di apertura svoltasi tra Brindisi e Bari con l’isola croata di Pelagrosa usata come boa di percorso. (segue) (Com)