Difesa: conclusa tappa barese del Marina Militare Nastro Rosa Tour (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A stretto giro, in regime di vento teso, sono scesi in acqua i Diam 24 per dar vita alle ultime prove della loro serie barese: a imporsi, al termine di un totale di nove regate molto intense e spettacolari, è stato Team France-YCSL di Benoit Champagnac, che ha anticopato di cinque punti i forti rappresentai di Team Oman e di sei l’equipaggio della Marina Militare. Hanno completato la classifica di tappa Team 3V U-Earth, Luna Rosa Intesa San Paolo, Fiamme Gialle e Team Norway-HTB Racing. “Ci siamo impegnati sino allo stremo delle nostre forze ma non è finita - ha detto Uberto Crivelli Visconti, skipper del Diam 24 Marina Militare - Brindisi è stata una tappa propedeutica a quella di Bari. Abbiamo dovuto studiare la barca ed il tempo era davvero poco ma la voglia di far bene ci ha motivati sin dall'inizio ed eccoci qui, sul podio della tappa di Bari. Ci sono state delle difficoltà, facciamo l'impossibile per trasformare gli ostacoli in vittorie. Abbiamo accettato questa sfida e per ora siamo entusiasti, ma non ci basta. Sulle nostre maglie c'è scritto Marina Militare e da militari siamo stati formati per fare squadra e questa squadra punta a restare sul podio". Ieri si erano invece concluse le prove dei rider del dinamico kite foil: ennesima vittoria di Lorenzo Boschetti, protagonista di dieci regate prive di sbavature e alcuni incredibili tricks che hanno fatto la felicità del pubblico presente. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour, svolto sotto l’egida di Word Sailing, EUROSAF e della Federazione Italiana Vela ha quindi lasciato la città pugliese, dove ha trovato il supporto del Circolo Vela Bari e del Circolo Barion, per fare rotta verso Marina di Ravenna, dove si tratterrà fino al 23 settembre prima di puntare Venezia per il gran finale, in programma per la giornata del 25. (Com)