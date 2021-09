© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sparatoria in un liceo della Virginia ha causato il ferimento di due persone, trasferite in ospedale e non in pericolo di vita. Secondo quanto riferito dalla polizia locale – citata dai media statunitensi - due persone sono state portate in ospedale con ferite d’arma da fuoco e gli studenti dell’istituto - la Heritage High School di Newport News - sono stati evacuati verso i campi da tennis del complesso.(Nys)