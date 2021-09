Ruanda: dipartimento di Stato Usa, oppositore Rusesabagina non ha avuto giusto processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti ritengono che Paul Rusesabagina, oppositore del Ruanda condannato a 25 anni di carcere, non abbia avuto un giusto processo. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned price, definendo il dissidente come lo “Schindler africano”, in riferimento a quando, ex direttore d'albergo, usò il suo lavoro e la sua rete di contatti con la minoranza etnica hutu per proteggere i tutsi in fuga dal genocidio in Ruanda del 1994. "L'assenza di garanzie di un giusto processo rimette in causa l'equità del verdetto", ha spiegato Price. I giudici del tribunale del Ruanda che hanno ritenuto colpevole di crimini legati al terrorismo Rusesabagina lo hanno condannato oggi a 25 anni di carcere. Lo ha deciso la Corte ruandese, a poche ore dalla sentenza di colpevolezza espressa a carico dell'imputato, noto come l'ex direttore d'albergo il cui ruolo nel salvare oltre mille ruandesi fu celebrato nel film "Hotel Ruanda". Rusesabagina è stato arrestato nell'agosto 2020 con diversi capi di accusa, tra cui terrorismo, finanziamento del terrorismo, incendio doloso, rapimento e omicidio. Il governo ruandese ha accusato Rusesabagina di aver preso parte a presunti attacchi da parte dei ribelli del Fronte di liberazione nazionale (Fln) nel sud del Ruanda, lungo il confine con il Burundi. Subito dopo il genocidio, Rusesabagina lasciò il Ruanda e prese la cittadinanza belga, tuttavia per anni ha vissuto in Texas. Il 66enne, insignito nel 2005 della medaglia presidenziale degli Stati Uniti ed altri premi per i diritti umani, è accusato in particolare di essere la mente di diversi attacchi, tra cui quello avvenuto a giugno del 2018 a Nyabimata, nel distretto di Nyaruguru, ed un altro a dicembre dello stesso anno a Nyungwe, nel distretto di Nyamagabe.(Nys)